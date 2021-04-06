Благовещенск, , 06:15 — REGNUM В Благовещенске во дворе дома №233/1 по улице Октябрьской автомобиль Toyota Blade сбил девочку 2016 года рождения, пишет АСН24 со ссылкой на ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

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ДТП произошло 5 апреля в 18:31 по местному времени. Известно, что ребёнок выбежал из-за припаркованного автомобиля. Четырёхлетняя девочка находилась во вдоре без присмотра родителей. Ребёнка госпитализировали с травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в результате ДТП погиб восьмилетний ребенок. Мальчик попал под колёса грузовика ГАЗ-278 831 и скончался от полученных травм.