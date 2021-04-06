Токио, , 06:13 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга получил вторую дозу вакцины против коронавирусной инфекции от американской компании Pfizer, передает телеканал NHK.

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Отмечается, что вторую прививку глава японского правительства получил в медицинском центре в Токио. Первую дозу вакцины ему ввели еще 16 марта. При этом процесс вакцинации не снимали средства массовой информации. Тем не менее в пресс-службе премьер-министра Японии сообщили, что политик чувствует себя нормально.

Как сообщало ИА REGNUM, решение привиться против коронавирусной инфекции премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга принял из-за запланированного визита в США. Предполагается, что 16 апреля он встретится с американским президентом Джо Байденом.