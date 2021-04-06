Пекин, , 06:12 — REGNUM Военно-морские силы Китая станут проводить учения вблизи Тайваня на регулярной основе, заявили 5 апреля в морском командовании Народно-освободительной армии Китая. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации источников, необходимость перевода учений на регулярную основу продиктована дальнейшей эскалацией напряженности возле острова.

Цель состоит в том, чтобы «повысить способность авианосной группы защищать национальный суверенитет (Китая — ред.), безопасность и интересы развития. Подобные учения в будущем будут проводиться на регулярной основе», — говорится в распространённом сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США разорвали дипотношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Китаем. В то же время Вашингтон, признавая политику «одного Китая», продолжает поддерживать отношения с Тайбэем, продавая Тайваню оружие на миллиарды долларов.

Кроме того, США вместе с союзниками продолжают проводить собственные военно-морские учения в районе Тайваня. Так, в феврале 2021 года в этот район прибыли ядерная подводная лодка Émeraude и корабль управления и поддержки ВМС Франции.

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