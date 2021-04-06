Челябинск, , 06:11 — REGNUM Отопление в жилых домах Челябинска могут отключить уже в середине апреля. Этого на совещании в мэрии не исключил вице-мэр Александр Астахов.

Как пишет Накануне.Ru, власти начали отслеживать среднесуточную температуру воздуха. На следующей неделе в городе ждут значительного потепления. Ресурсоснабжающие организации уже постепенно переходят на наиболее минимальный температурный режим подачи теплоносителя.

«Отопление, возможно, будет отключено при среднесуточной температуре +8 более пяти суток подряд», — сказал Астахов.

Он также напомнил, что в домах, у которых имеется своя систем отопления, есть возможность её регулировать, вплоть до полного отключения. Такое решение могут принять общие собрания жильцов.