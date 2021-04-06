Чита, , 06:10 — REGNUM Минфин Забайкалья возместил сельхозтоваропроизводителям 19 миллионов рублей затрат на приобретение техники. Как пояснила министр финансов региона Вера Антропова, это позволило компенсировать затраты на приобретение 45 единиц техники и оборудования.

Всего в бюджете региона в текущем году на эти цели предусмотрено 180 миллионов рублей. Как отмечают в краевом минсельхозе, данный вид господдержки предоставляется из краевого бюджета с 2018 года и за это время программой смогли воспользоваться около 200 хозяйств различных форм собственности.

По прогнозам аграрного ведомства, в 2021 году сельхозпредприятия Забайкальского края намерены обновить машинно-тракторный парк более чем на 320 единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года поступила информация о том, что сельхозтоваропроизводителям Забайкалья предоставят государственную поддержку на проведение весенних полевых работ, её объем составит 55 миллионов рублей.

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