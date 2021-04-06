Улан-Удэ, , 06:13 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 331. Об этом утром 6 апреля сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 19 293 случая заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались два пациента с COVID-19 (всего умерли 796 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходят лечение в стационарах республики 464 больных. На амбулаторном лечении находятся 363 человека. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 34 708 (+40) человек.

В реанимации остаются 62 пациента в тяжёлом состоянии (35 — старше 65 лет). В том числе 27 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (16 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 69,4% — из 669 перепрофилированных коек занято 464.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии выявили 46 новых носителей коронавируса