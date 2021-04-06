Тюмень, , 06:09 — REGNUM В Тюмени на улице Красных Зорь на месте общеобразовательной школы № 2 для лиц с ограниченными возможностями здоровья построят новое образовательное учреждение на 1100 учеников. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Госзакупка касается проектных и изыскательских работ. Начальная цена работ — 22 млн рублей с налогом на добавленную стоимость. Заказчиком проекта является областное управление строительства.

Исполнителю заказа нужно будет выполнить проект пятиэтажного здания с подземным гаражом. Школа долна быть рассчитана на 1100 человек, причём в каждом классе будут учиться всего по 12 детей.