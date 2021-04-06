Даллас, США, , 06:03 — REGNUM Шесть убитых людей с пулевыми ранениями нашли в доме в американском городе Аллен в штате Техас. Об этом 5 апреля передал телеканал Fox News со ссылкой на полицейских

Все они являлись членами одной семьи и были выходцами из Бангладеш. Убийство, как считают в полиции, произошло 3 апреля. Расследование происшествия продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в результате стрельбы в американском городе Ориндж (штат Калифорния) погибли четыре человека.

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