Купертино, США, , 06:13 — REGNUM Американская корпорация Apple не будет предоставлять властям США специальный доступ к информации пользователей своих устройств. Об этом генеральный директор компании Тим Кук заявил в интервью, 5 апреля опубликованном в газете The New York Times.

Глава Apple подчеркнул, что по-прежнему считает правильным отказ компании передавать сотрудникам ФБР программное обеспечение, позволяющее обходить систему защиты информации. С этой просьбой к компании в 2016 году обратились следователи бюро, чтобы получить доступ к смартфону iPhone одного из исполнителей теракта, который в 2015 году унёс жизни 14-ти жителей штата Калифорния.

По словам Кука, шифрование данных сегодня по-прежнему находится под прицелом критик, и существуют люди, считающие, что власти должны иметь «ключ или доступ к ключу, дверь или доступ к двери».

«Наша позиция по этому вопросу совершенно не изменилась. Если создать лазейку, то будет лазейка для всех. Сегодня с технологической точки зрения невозможно, чтобы лазейка имелась только для хороших парней», — подчеркнул глава Apple.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года суд в США обязал Apple оказать содействие ФБР во взломе смартфона убитого участника террористической атаки в Сан-Бернардино Саида Ризуана Фарука. Глава компании Тим Кук заявил о намерении обжаловать решение суда, однако в марте американским правоохранителям удалось самостоятельно получить доступ к данным с устройства.

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