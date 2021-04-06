Париж, , 05:50 — REGNUM Информация о том, что запланированные на май поставки во Францию вакцины от COVID-19 американской фармкомпании Pfizer не будут совершены в срок, опровергли в этой организации, 5 апреля передала радиостанция France Info.

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Ранее о сбоях в поступлении препарата сообщило издание Les Echos. Согласно графику, в мае Франция должна получить от Pfizer 7,3 млн доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля компания Pfizer временно прекратила поставки своего препарата от COVID-19 в Израиль. Организация потребовала от израильского правительства утвердить соглашение по поводу поступлений вакцины в страну.

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