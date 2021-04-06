Петрозаводск, , 05:50 — REGNUM Арбитраж Карелии удовлетворил иск мэрии Петрозаводского городского округа к минфину Карелии о взыскании более 16 млн рублей убытков. Решение суда может быть обжаловано в течение одного месяца в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежало выделение за счёт городского бюджета жилых помещений гражданам из числа инвалидов и семей с детьми-инвалидами, выигравших соответствующие судебные споры. Всего было потрачено 16 179 927 рублей, которые мэрия записала в убытки и истребовала с министерства. Ответчик же заявлял, что убытки как минимум на 2,5 млн рублей истцом не доказаны, так как «данная сумма является расходами администрации на приведение муниципальной собственности в надлежащее состояние (включая расходы на обеспечение доступности для инвалидов)».

Суд иск удовлетворил полностью, отклонив доводы ответчика о пропуске истцом срока исковой давности по части требований.

Напомним, в январе 2021 года схожий иск выиграла мэрия Читы у министерства финансов Забайкальского края. Тогда речь шла о сумме в 5,2 млн рублей, которая фигурировала как компенсация на выплаты детям-инвалидам, детям-сиротам. Истец отмечал, что эти расходы — обязательства краевого бюджета.