Тегеран, , 06:37 — REGNUM 5 апреля сотрудник разведки иранской провинции Восточный Азербайджан заявил, что в течение предыдущего иранского года (закончившегося 20 марта) в провинции было арестовано несколько шпионов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Генеральный директор министерства разведки Ирана провинции Восточный Азербайджан также отверг присутствие террористических радикальных сил в этой провинции. Он отметил, что за последний год было арестовано несколько агентов иностранных спецслужб.

Представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили объявил в августе 2020 года, что силы безопасности страны арестовали нескольких шпионов, сотрудничающих с иностранными спецслужбами. «В последние дни силы безопасности преследовали и захватили ряд шпионов и предателей», — рассказал Эсмаили журналистам на пресс-конференции в Тегеране.

Он отметил, что спецагентов проникли в министерство иностранных дел, Организацию по атомной энергии Ирана (AEOI) и компании, производящие запчасти для министерства обороны.