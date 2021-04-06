Тегеран, , 06:47 — REGNUM Министерству обороны Ирана удалось обезвредить более 2 миллионов мин и один миллион неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся по итогам восьми лет войны с Ираком. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 5 апреля.

Заместитель министра инженерной и пассивной обороны министерства обороны Ирана Али Акбар Солеймани заявил по случаю Международного дня минной осведомленности и помощи в противоминной деятельности, что около 4,2 миллиона гектаров пяти приграничных провинций были подвергнуты минированию различными типами боеприпасов в результате оборонительных операций.

По его словам, почти 1200 километров земли вблизи ирано-иракской границы были оснащены минами, которые были немедленно разминированы после прекращения огня между двумя странами в 1988 году. «Армия Исламской Республики Иран и Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выполняли столь важную задачу под руководством министерства внутренних дел с 1988 по 2003 год», — отметил чиновник.

Далее Солеймани сказал, что Исламская Республика Иран создала международный центр по подготовке специалистов по разминированию, стремясь повысить научный уровень деятельности в этой области и помочь другим странам избавиться от такого явления.