Москва, , 05:49 — REGNUM Буржуазная демократия — это деспотическая тирания олигархата, в рамках которой никакие настоящие победы в войне с врагом невозможны, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Буржуазная демократия как таковая — это власть элиты. При чем власть олигархической элиты. И, в сущности, Аристотель это уже описывал. И с тех пор ничего не изменилось. Поэтому сказать так, что мы будем воевать за буржуазную демократию, потому что она наша — это значит, что мы будем воевать за олигархат. Кто хотел здесь получить окончательную демократизацию? Ходорковский. Почему? Потому что он говорил, что скупит Думу. Все. На этом все кончается», — заявил политолог.

Поэтому, по его словам, мы должны уяснить одну важную вещь. В холодной войне был разгромлен не Китай, который на площади Тяньаньмэнь все правильным образом сделал, а разгромленным оказался Советский Союз и Россия. И после этого 150 млн человек оказались объектом лютой ненависти всего Запада.

«Поэтому наша задача — создание такой меры сплоченности, такой степени единства внутри, при которой наш разгром будет искуплен, наше будущее будет восстановлено, наша правда восторжествует, ложь будет изгнана, элита наша будет сжата в железный кулак, никакие «вправо-влево» не будут существовать, а демократию мы будем обсуждать, когда победим — потом», — подытожил Кургинян.