Тегеран, , 06:58 — REGNUM 5 апреля посол Ирана в Маскате Али Наджафи-Хосруди и министр королевской канцелярии Омана Султан бен Мухаммед аль Нуамани обсудили пути расширения сотрудничества и отношений между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По данным оманских СМИ, оба политика обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Ранее, 11 октября 2020 года, Наджафи-Хошруди провел встречу с министром культуры, спорта и молодежи Омана Тейязином бен Хайтамом, на которой заявил, что Иран заинтересован в укреплении двусторонних отношений.

«Иран и Оман имеют хорошие политические и экономические отношения, что открывает путь для дальнейшего развития культурного и спортивного сотрудничества», — заявил посол. Он назвал связи между двумя народами глубокими, приветствуя развитие культурных, художественных и спортивных связей.

Посол Ирана в Омане Наджафи встретился с султаном Омана Хайтамом бен Тариком Аль-Саидом во дворце Байт Аль-Барака в Маскате 8 ноября 2020 года и вручил ему копию своих верительных грамот.