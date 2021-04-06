Тегеран, , 07:01 — REGNUM 5 апреля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 172 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 63 332. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Садат Лари отметила, что с учётом 172 новых жертв их общее число по стране возросло до 63 332. «За последние 24 часа было обнаружено около 13 890 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2048 человек госпитализированы», — подчеркнула она.

Лари заявила, что 1 658 978 пациентов из общего числа 1 945 964 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 4095 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Она подчеркнула, что на данный момент в Иране было проведено 13 183 709 обследований на смертельный вирус.