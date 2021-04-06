Тегеран, , 07:18 — REGNUM 5 апреля начальник международной полиции Ирана бригадный генерал Хади Ширзад заявил, что 28 иранских древних артефактов были репатриированы из Австрии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«28 античных предметов иранской культуры, принадлежащих различным периодам персидской истории, включая ахеменидский, парфянский и сасанидский. Данные артефакты были переданы представителю Ирана в Австрии в июне 2020 года в свете международного полицейского расследования страны и сотрудничества Интерпола», — говорится в сообщении на сайте полиции Исламской Республики Иран (ИРИ).

Начальник полиции Ирана также подчеркнул, что иранские античные предметы, которые были вывезены из родины столетия назад, были доставлены в виде дипломатического пакета после согласования с министерством иностранных дел, министерством культурного наследия, туризма и ремесел, а также тегеранским и венским Интерполом.