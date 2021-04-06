Тегеран, , 07:23 — REGNUM Около 15 000 человек воспользовались программой виртуального тура для посещения музеев во время 10-дневного празднования Нового персидского года (Навруз), заявил иранский чиновник. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 4 апреля.

Директор Музея коммуникаций Хасан Амиди отметил, что самым посещаемым местом был Национальный музей Ирана наряду с виртуальной экскурсией по культурному центру Ниаваран.

«Онлайн-посетители могли бесплатно посетить Музей связи, а также девять других музеев во время праздников», — сказал он, подчеркнув, что Национальный комитет музеев Ирана (ICOM) разработал программу, используя официальную страницу сайта Aparat национальной почтовой компании.

«Девизом виртуального тура стала фраза «Музей не закрыт», что было позитивно встречено посетителями», — отметил директор Музея связи. По его словам, за 10 дней виртуальный проект посетило в общей сложности 15 000 человек.