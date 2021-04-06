Хабаровск, , 05:52 — REGNUM В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края распределили около пяти млн рублей между 17 муниципальными образованиями. Субсидии направят владельцам личных подсобных хозяйств на содержание домашнего скота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Помощь оказывается в рамках региональной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае».

«На содержание одной коровы предусмотрено шесть тыс. рублей, на свиноматку — 2600 рублей, на козу — две тыс. При этом, в муниципальных бюджетах должно быть предусмотрено софинансирование не менее 30% от предполагаемой суммы. Остальные 70% будут выделены из краевого бюджета», — пояснили в правительстве региона.

Деньги получатель может использовать на приобретение кормов, в том числе, сена.

Как сообщало ИА REGNUM, задачей животноводства остается наращивание производство мяса крупного рогатого скота и молока, сообщил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев в Совфеде.