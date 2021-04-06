Тегеран, , 07:29 — REGNUM 4 апреля глава Центра общественных связей и информации министерства здравоохранения заявил, что первая партия вакцин против коронавирусной инфекции под названием AstraZeneca была направлена в Тегеран. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Киануш Джаханпур объявил эту новость в своем твиттере, утверждая: «700 доз вакцин Oxford AstraZeneca, произведенных южнокорейской компанией SK-Bio, были загружены в самолет и отправлены в Тегеран несколько минут назад».

Вакцинация против коронавирусной инфекции (COVID-19) началась в Иране 10 февраля 2021 года при помощи российской вакцины «Спутник-V». По словам доктора Али Реза Райзи, пресс-секретаря Иранского национального штаба кампании против коронавируса, на сегодняшний день в Иран было импортировано 790 000 вакцин.

Рейзи также сообщил, что некоторые партии вакцин находятся на пути в Иран и прибудут в течение текущей недели. «Конечно, в современном мире существуют особые условия в отношении вакцин, и между некоторыми странами также существуют различия во мнениях по некоторым вопросам», — подчеркнул он.