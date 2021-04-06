Тегеран, , 07:43 — REGNUM 4 апреля посол Ирана в Дохе Хамид Реза Дехкани Пудех и министр иностранных дел Катара Султан аль-Мерихи рассмотрели стратегии развития двусторонних отношений и сотрудничество в различных областях.

Дехкани Пудех встретился и провел переговоры с аль-Мерихи в Дохе. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы двусторонних отношений и сотрудничества в различных областях.

Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что Иран и Катар могут расширить сотрудничество в сферах экономики, торговли, культуры, науки и туризма, при этом частный сектор двух стран играет в данных направлениях ключевую роль.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сослался на усилия Катара по возрождению СВПД, отметив, что страна приветствует такую помощь, при этом Доха является одним из региональных друзей Тегерана, и обе страны ведут переговоры по различным вопросам.