Киев, , 05:44 — REGNUM Украинская делегация в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу не поедет в Минск из-за «вражеской риторики Белоруссии», заявил 5 апреля вице-премьер Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

По его словам, о своём отказе участвовать во встречах ТКГ в Киеве сообщали ранее и подтверждают этот отказ сейчас.

«Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город», — сказал Резников.

Чиновник добавил, что Белоруссия находится «под влиянием России», поэтому на Украине выражают недоверие соседней стране.

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Напомним, летом 2020 года глава делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по Украине Леонид Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу могут быть перенесены из столицы Белоруссии в другой город.

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