Каракас, , 05:43 — REGNUM Проамериканский оппозиционер из Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о своем выздоровлении от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Хочу сообщить, что сегодня я получил отрицательный результат теста», — заявил он.

О своем заболевании COVID-19 проамериканский оппозиционер сообщил еще 27 марта. Он заявил, что соблюдает режим самоизоляции, однако не упомянул о своем самочувствии. Ранее в Венесуэле началось уголовное расследование в отношении Гуайдо в связи с хищением средств, предназначенных для борьбы с коронавирусной инфекцией в стране.

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