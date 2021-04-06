Тегеран, , 07:44 — REGNUM 4 апреля представитель таможенной администрации Ирана Рухолла Латифи заявил, что внешнеторговый объём Ирана составил более 7,4 миллиарда долларов за последний иранский календарный месяц эсфанд (закончился 20 марта 2021 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Латифи отметил, что иранский экспорт составил около 3,3 миллиарда долларов из этой суммы, в то время как товары на сумму 4,1 миллиард долларов были импортированы Ираном из других стран.

«Товарооборот Исламской Республики в соответствующем месяце демонстрирует рост на 9,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, увеличившись на 641 миллион долларов», — подчеркнул он.

Латифи также заявил, что Китай, Ирак, ОАЭ, Турция и Афганистан были соответственно первыми пятью направлениями для иранских товаров в течение данного месяца.

Далее он отметил, что Китай, ОАЭ, Турция, Индия и Германия входили соответственно в первую пятерку стран, импортировавших товары в Иран в течение рассматриваемого периода.