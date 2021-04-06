Тегеран, , 07:49 — REGNUM 4 апреля пресс-секретарь Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Аболфаз Амуэй заявил, что до тех пор, пока санкции США против страны не будут сняты на практике, Иран не вернется к полному соблюдению СВПД и США не будут участвовать в переговорном процессе в формате 5+1. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи проинформировал членов парламента о продолжающихся переговорах на заседаниях комиссии по присоединению США к ядерной сделке.

После брифинга Амуэй сообщил журналистам в кулуарах сессии о заявлении Арагчи, что Иран не будет вести ни прямых, ни косвенных переговоров с Соединенными Штатами на следующих заседаниях Совместной комиссии СВПД, запланированных на 6 апреля в Вене.

Амуэй подчеркнул, что Исламская Республика Иран не признаёт США участником СВПД, поскольку последняя прекратила свое участие в 2018 году и возобновила санкции.

Он подчеркнул, что парламент будет отстаивать принятый закон под названием «Стратегические меры по снятию санкций», требуя от правительства Ирана сократить соблюдение СВПД и прекратить действие Дополнительного протокола, если США откажутся снять санкции в указанный срок.