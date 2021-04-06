Тегеран, , 07:54 — REGNUM 4 апреля президент Ирана Хасан Рухани объявил, что правительство приложит практические усилия для устранения препятствий на пути производителей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Для устранения препятствий необходимы практические меры», — заявил президент на экономическом совещании, посвященном новому иранскому году (Навруз), обозначенному Верховным лидером Исламской революции как «Производство: поддержка и устранение барьеров».

В ходе встречи иранский президент также был проинформирован о предложениях министерства промышленности, рудников и торговли страны по облегчению торговых обменов, стимулированию экспорта и устранению препятствий для производства. Как сообщает агентство IRNA, данные предложения были одобрены большинством членов кабинета министров.

«Самое главное на сегодняшний день — это тотальная поддержка производства, а также развитие и расширение внутренних и внешних рынков страны», — заключил иранский президент.