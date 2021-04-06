Москва, , 05:40 — REGNUM Нет ничего актуальнее для спасения человечества в XXI веке, чем марксизм, говорящий не об экономике, а об отчуждении человека от его родовой сущности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мы же понимаем, что человека создает не экономика… Уже сам взгляд меняется на экономику и на Маркса. Главный Маркс, который сейчас важен для будущего — это тот, который писал об отчуждении от родовой сущности, потому что это отчуждение от родовой сущности и есть главная угроза для цивилизации XXI века. Это тотальное уничтожение гуманизма, и к этому идет Запад», — заявил Кургинян.

По его словам, сегодня вопрос об эксплуатации человека человеком стоит не так остро, как вопрос об отчуждении от человека его родовой сущности, что на религиозном языке именуется отпадением от Бога. И в этом смысле, отчуждаемым становится все человечество целиком.

«Маркс, который сейчас важен писал об азиатском способе производства. Откуда он писал об этом азиатском способе производства… то есть такого марксизма, который отрицает Капитал. Откуда взялась эта концепция азиатского способа производства? Где он ее изучал? В России! Что он изучал там? Русскую общину», — заявил Кургинян, отметив, что Энгельс был на самом деле русофобом, а вот с Марксом вопрос стоит сложно.

Политолог также подчеркнул, что нельзя ставить знак равенства между экономцентричностью и марксизмом, поскольку Маркс был последним философом, который сказал о родовой сущности и о существовании духовной смерти. Именно этот Маркс, по его, актуален сегодня как никогда, и именно с ним Запад никогда не сойдется. Запад готов мириться «экономистом» Марксом.