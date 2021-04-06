Москва, 6 апреля 2021, 05:40 — REGNUM Нет ничего актуальнее для спасения человечества в XXI веке, чем марксизм, говорящий не об экономике, а об отчуждении человека от его родовой сущности, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, сегодня вопрос об эксплуатации человека человеком стоит не так остро, как вопрос об отчуждении от человека его родовой сущности, что на религиозном языке именуется отпадением от Бога. И в этом смысле, отчуждаемым становится все человечество целиком.
Политолог также подчеркнул, что нельзя ставить знак равенства между экономцентричностью и марксизмом, поскольку Маркс был последним философом, который сказал о родовой сущности и о существовании духовной смерти. Именно этот Маркс, по его, актуален сегодня как никогда, и именно с ним Запад никогда не сойдется. Запад готов мириться «экономистом» Марксом.