Тюмень, , 05:33 — REGNUM В Тюмени новогодние ёлки выбрасывают в разгар весны. Об этом сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с отходами «Тюменское экологическое объединение».

В последние дни марта на контейнерных площадках сразу в нескольких районах Тюмени появились новогодние атрибуты — ёлки.

Представители регоператора просят размещать крупногабаритные отходы, которыми являются ели и сосны, аккуратно. Если специальная площадка рядом отсутствует, то оставить отжившие своё деревья можно возле контейнеров, не преграждая путь пешеходам и транспорту.