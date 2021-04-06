Богота, , 05:27 — REGNUM В Колумбии за прошедшие сутки выявили 10 190 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и соцзащиты этой латиноамериканской страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на колумбийской территории достигло 2 456 409. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 199 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Колумбии жертвами осложнений COVID-19 стали 64 293 человека.

Отмечается, что к 6 апреля в Колумбии прививки против коронавирусной инфекции получили более 2,4 млн жителей страны. При этом в республике введены ограничительные меры в регионах, где наполненность реанимаций составляет 70% и выше.