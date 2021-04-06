6 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

В Брянске банкротство завода породило конфликтную ситуацию — музейные ценности пытаются включить в конкурсную массу, которая может быть реализована для расчётов с кредиторами.

Анастасия Степанова, , 08:45 — REGNUM Двадцатый арбитражный апелляционный суд сегодня, 6 апреля 2021 года, в 14:00 (мск) рассмотрит скандальное дело. В нём решается судьба музейных ценностей, в том числе знаменитого танка Т-34, стоящего в парке Брянска. Конкурсный управляющий обанкротившегося завода потребовал вернуть «в конкурсную массу» почти 300 объектов, ранее переданных предприятием городским властям для организации музейной экспозиции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Первая инстанция отказала в удовлетворении иска, а судья отметил, что передача этого имущества в конкурсную массу умаляет значение подвига народа при защите Отечества. ИА REGNUM выяснило подробности этого спора, в котором третьими лицами участвуют Минобороны России и правительство Брянской области.

Танк Т-34−85 в Брянске (сс) Юрий Попов

24 мая 2019 года Бежицкая районная администрация Брянска подписала с АО «85 ремонтный завод» договор хранения с экспонированием. Из музея завода, где экспозицию не могла увидеть широкая общественность, почти 300 экспонатов были переданы для организации выставки, посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1940—1945 годов. В списке этих экспонатов были знамена, макеты орденов и памятных знаков, стенды с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, мемориальные доски, модели и макеты военной техники, а также танк Т-34. Переданное имущество символизировало «подвиг народа при защите Отечества и добросовестный труд коллектива в/ч 75 100 и работников завода». Танк Т-34 был установлен в сквере имени А. А. Морозова — руководителя конструкторского бюро и разработчика танка. Именно в этом сквере проходят все торжества, посвященные Победе.

День Победы в Брянске Bga32.ru

Банкротство завода

Завод в лучшие свои годы был крупнейшим авторемонтником в России, который выполнял ремонт автомобильной, инженерной, бронетанковой техники и техники тыла. Основная часть работ была предназначена для Министерства обороны РФ. Предприятие вело свою историю с 1924 года, за эти годы сменив статус с ФГУП на АО.

С иском о собственном банкротстве завод обратился в июле 2018 года. АО «85 ремонтный завод» в ноябре того же года взяли под наблюдение. На тот момент долги общества составляли 423 557 521 рубль 56 копеек, из которых перед основным акционером задолженность превышала 408 млн рублей.

«Должник указывает на то, что хозяйственную деятельность предприятие не осуществляет, в отношении работников предприятия оформлен простой», — отмечалось в материалах суда.

На конец декабря 2017 года непокрытый убыток предприятия составил 494 592 тыс. рублей.

Представитель работников предприятия в рамках того же заседания высказал претензии к собственнику и руководителю предприятия, указывая на то, что у завода есть «все необходимые условия для осуществления производственной деятельности, в том числе для выполнения оборонного заказа». Звучали предположения о выводе оборотных средств «в виде займов».

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В рамках дела №А09−1299/2018 судом было установлено, что договоры займа, заключенные с АО «Спецремонт», использовались АО «Спецремонт» вместо механизма увеличения уставного капитала должника, в том числе за счет средств должника, что свидетельствует о злоупотреблении акционером (и одновременно руководителем должника) своими правами во вред должнику и другим кредиторам и, соответственно, о притворности договоров займа, в связи с этим данные договоры займа признаны ничтожными сделками», — уточнял судья.

Договоры займа при формировании реестра кредиторов в итоге решено было не учитывать.

В мае 2019 года завод признали банкротом и ввели конкурсное производство. Уточнялось, что балансовая стоимость его активов составляла 1415 634 828,18 рубля. А на дату первого собрания кредиторов сумма претензий должников превышала 255 млн рублей.

В ходе конкурсного производства управляющий обнаружил договор хранения с экспонированием, в котором фигурировали музейные объекты. 1 июня 2020 года управляющий отправил в администрацию досудебное уведомление, в котором потребовал вернуть всё имущество «в максимально короткие сроки».

Скандальный иск

В середине июля 2020 года конкурсный управляющий завода подал в арбитраж Брянской области иск «об обязании возвратить переданное по договору хранения». Своё требование истец мотивировал тем, что «пунктом 2.4. договора предусмотрено, что принимающая сторона — Бежицкая районная администрация города Брянска обязана возвратить принятый на хранение предмет, даже если срок его хранения еще не истек». Музейные ценности истец требовал вернуть в конкурсную массу. По закону о банкротстве, имущество, которое вошло в конкурсную массу, может быть продано с торгов для расчётов с кредиторами.

Танк Т-34−85 в Брянске (сс) ДекабрьВолк

Судья Андрей Солдатов в своём решении отметил, что предметы экспонирования являются историческим наследием, «доступ к изучению которого должны иметь все желающие», и в этом случае нужно рассматривать ситуацию не с позиции формального следования букве закона.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается (ч. 3 ст. 67.1 Конституции). Таким образом, требование конкурсного управляющего о возврате указанного имущества, в том числе Танка Т-34, с целью его включения в конкурсную массу не может быть удовлетворено, как умаляющее значение подвига народа при защите Отечества», — отметил судья и в иске отказал.

Решение первой инстанции конкурсный управляющий Сергей Богданов пытается обжаловать. Минобороны РФ 2 апреля 2021 года подало ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в его отсутствие.