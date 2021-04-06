Якутск, , 05:27 — REGNUM Более 70 обманутых дольщиков Якутии получат выплаты за неполученные квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Наблюдательным советом фонда защиты прав участников долевого строительства принято решение о выплате 73 дольщикам ООО «Симиир» компенсационных выплат.

В 2020 году 147 граждан, заключивших договора долевого участия с ООО «Симиир» (дом №1), также получили выплаты. Кроме того, начались выплаты ещё 47 дольщикам ООО СПФ «Черов и К».

Размер компенсаций рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра, но не меньше, чем сумма, оплаченная по договору участия в долевом строительстве.

Застройщик ООО «Симиир» планировал построить в Якутске три многоквартирных дома, но не исполнил свои обязательства. В июне 2020 года Якутским городским судом генеральный директор была признана виновной в злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд защиты прав участников долевого строительства, чтобы ввести в эксплуатацию жилой дом на улице Фрунзе в Хабаровске, выделит 85,9 млн рублей, еще 16,4 млн добавят из бюджета Хабаровского края.