Москва, , 05:31 — REGNUM Превышение порога заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом к настоящему времени зафиксировано в трёх субъектах России. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«На тринадцатой неделе 2021 года ( с 29.03.2021 по 04.04.2021) недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее — ОРВИ) по совокупному населению был превышен в трёх субъектах», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей в возрасте от семи до 14 лет зафиксировано в одном регионе России. В возрастной группе от 15 лет и старше — в 17 регионах. В возрастных группах до трёх лет и от трёх до шести лет превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионах не зафиксировано.

«На 13 неделе 2021 года в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии», — уточнили в ведомстве. Также отмечаются единичные случаи обнаружения вирусов гриппа В.

Как сообщало ИА REGNUM, показатели заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве находятся ниже эпидемического порога на 56,1%.

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