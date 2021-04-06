Сеул, , 04:58 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 478 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 460 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Отмечается, что уже два дня подряд в Южной Корее выявляют менее 500 зараженных ежесуточно, до этого около недели в республике выявляли более 500 инфицированных. Центр связывает такую статистику с уменьшением количества проводимых тестов на выявление инфекции на период выходных дней.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 106 230. Также за минувшие сутки в стране скончались еще четверо пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1752 человека.