Находка, Приморский край, , 05:22 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании Общественного экспертного совета по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству биоресурсов назвал разговоры о вреде строительства Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) несостоятельными и препятствующими развитию региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Общественники, учёные, представители власти в очередной раз обсудили вопросы строительства завода во Врангеле под Находкой.

«Тема волнует очень многих, как простых людей, так и учёных. Есть различные мнения, заключения специалистов всех уровней, и мы не можем стоять в стороне от этих важных решений», — пояснил председатель совета Алексей Агошков.

По словам Кожемяко, строительство завода позволит газифицировать Находку и соседние муниципалитеты, обеспечит местных жителей высокооплачиваемой работой, даст развитие смежным производствам.

«Все разговоры об опасности НЗМУ несостоятельны и они препятствуют развитию Приморского края, зато играют на руку нашим конкурентам, которые не заинтересованы в сильном регионе, чтобы жизнь здесь была лучше, чтобы создавались высокооплачиваемые места», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство подобных заводов в Китае запрещено, поскольку относится к объектам повышенного уровня опасности. Общественники и учёные не поддержали идею появления в Находке НЗМУ. Проекту завода эксперты давали негативную оценку.