Пекин, , 04:47 — REGNUM Почтовый сберегательный банк Китая, один из крупнейших государственных банков страны, показал рост чистой прибыли на 5,38% в годовом исчислении в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно годовому отчету, кредитор получил 64,32 млрд юаней (около $9,8 млрд) чистой прибыли. Совокупные активы банка на конец прошлого года составляли 11,35 трлн юаней, а его общая выручка выросла на 3,39% и достигла 286,2 млрд юаней. Согласно отчету, в 2020 году коэффициент неработающих кредитов банка составил 0,88%.

Банк предоставлял целевые финансовые услуги в поддержку кампании по борьбе с бедностью, и к концу прошлого года общий объем непогашенных кредитов достиг 100,5 млрд юаней.