Нью-Дели, , 04:43 — REGNUM Возобновить работу «московского формата» переговоров для содействия процессу национального примирения в Афганистане планируют в России. Об этом сообщил 6 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индийскому изданию Hindustan Times.

«По мере продвижения афганского мирного процесса вперед планируем возобновление работы этого механизма», — сказал он.

По словам Лаврова, этот «московский формат» переговоров предполагает участие в них ключевых стран региона — граничащих с Афганистаном, а также Соединённых Штатов — и позволяет координировать усилия по созданию условий для национального примирения в этой стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для консультаций в «московском формате» Россия предоставляла правительству Афганистана и талибам (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) переговорную площадку, выполняя роль посредника и не участвуя в переговорах в качестве стороны.

Очередной раунд консультаций с участием России, Китая, США и Пакистана, а также представителей конфликтующих сторон из Афганистана и почетных гостей из Катара и Турции прошёл 18 марта в Москве.

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