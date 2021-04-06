Владивосток, , 04:43 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко и учёные выступили против изменения границ охраняемой природной территории (ООПТ) «Лиман реки Раздольная» — памятника природы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Вопрос об изменении границ территории рассматривается уже не в первый раз. Предполагалось, что такое решение позволит вести на территории хозяйственную деятельность, в частности, добывать ракушку корбикулу, идущую в основном на экспорт. Тревогу экологов вызывает то, что сам процесс добычи может происходить при помощи драг и сачков, которые уничтожат весь местный подводный мир.

«Что даст нам изменение статуса Тавричанского лимана? Несколько рабочих мест, какую-то добычу. Да, возможно и правы те эксперты, которые говорят, что не будет вреда природе. Но не лучше ли пойти по пути рекреационного туризма, организовать то же спортивное рыболовство, при этом сохранить экологию, уникальное место?», — предложил глава Приморья.

В качестве примера Кожемяко привёл Астраханский лиман, куда после создания соответствующих условий стали приезжать десятки тысяч туристов.

При этом он подчеркнул, что правительство Приморья готово поддержать изменение режима ООПТ для создания там туристической зоны с соблюдением экологических требований: в богатом рыбой районе могут быть построены туристические базы для спортивного и любительского рыболовства, для семейного отдыха на воде.

В итоге члены экспертного совета проголосовали против изменения границ Тавричанского лимана.

Как сообщало ИА REGNUM, массовый мор краснокнижной рыбы зафиксирован на реке Дон в районе села Гремячье Хохольского муниципального района Воронежской области.