Пекин, , 04:15 — REGNUM Число посетителей основных туристических достопримечательностей Пекина во время праздника Цинмин вернулось к 98,7% от уровня 2019 года, сообщает 5 апреля агентство Синьхуа.

182 основных туристических объекта китайской столицы посетили почти 6,1 млн человек во время трехдневных выходных, завершившихся 5 марта, сообщило Пекинское муниципальное бюро культуры и туризма. Общий доход туристических мест достиг 290 млн юаней ($44 млн), что на 8,7% больше, чем в 2019 году до COVID-19.

Праздник Цинмин в этом году в Китае, отмечался 4 апреля. Это традиционный китайский праздник, когда люди отдают дань памяти умершим членам семьи, поклоняются предкам и отправляются на весенние прогулки.