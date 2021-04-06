Киев, , 04:13 — REGNUM Киевские власти не собираются нападать на мирное население в Донбассе, и сообщения о стягивании дополнительных сил Украины к линии соприкосновения неверны, заявил 5 апреля глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире телеканала «Россия-24».

"Не направляются войска… Ну какие дополнительные войска? Есть передвижения войск, есть ротация войск. Но каких-то дополнительных соединений Украина на Донбасс не направляет», — сказал он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал, что полномасштабная атака Киева на Донбасс вполне вероятна — для этого на Украине подготовили достаточный военный ресурс. Он добавил также, что шанс остановить военное столкновение крайне невелик.

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