Барнаул, , 04:17 — REGNUM В Алтайском крае завершились командно-штабные учения Барнаульского соединения Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба РВСН на сайте Минобороны РФ.

В рамках учений на маршруты боевого патрулирования в дневное и ночное время выходили ракетные полки в составе более трёх тысяч человек и около 300 единиц техники.

«Мобильные ракетные комплексы «Ярс», рассредоточиваясь в густых лесных массивах на огромных площадях, совершали интенсивные манёвренные действия. Перед соединением и воинскими частями РВСН ставились сложные задачи с учётом возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной техники», — говорится в сообщении.

В ходе учений для обеспечения действий ракетных комплексов применялась современная специальная инженерная и разведывательная техника, включая боевые противодиверсионные машины (БПДМ) «Тайфун-М», машины дистанционного разминирования «Листва», а также машины инженерного обеспечения и маскировки МИОМ и авторазливочные станции АРС-14КМ. Для защиты от действий условных диверсионно-разведывательных групп на дальних подступах к полевым позициям комплексов применялись беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Отмечается, что в ходе учений личный состав соединений и воинских частей РВСН «подтвердил высокий уровень выучки и готовность практически выполнить поставленные задачи».

Как сообщало ИА REGNUM, на военном полигоне Адажи в Латвии начались военные учения НАТО Iron Spear 2021, в которых принимают участие боевые группы альянса, расположенные в Прибалтике и Польше.

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