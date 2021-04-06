Владивосток, , 04:10 — REGNUM Приморье уже в июле станет одним из главных центров подготовки российских атлетов к XXXII Олимпийским и XVI Паралимпийским летним играм в Токио, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«К Олимпиаде у нас планируют готовиться российские сборные по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, настольному теннису, плаванию, спортивной борьбе — греко-римской и вольной, стендовой стрельбе, тяжелой атлетике, триатлону. Спортивные делегации планируют приехать в начале июля. К этому сроку нам необходимо совместно с всероссийскими федерациями подготовить и оснастить всем необходимым оборудованием и инвентарем места, где будут тренироваться олимпийцы, а также принять все необходимые меры по обеспечению подготовки спортивных сборных команд страны с учетом санитарно-эпидемиологических норм», — рассказал министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов.

Подготовительные сборы будут проходить на базе спорткомплекса «Олимпиец». Впервые спортсменов примут клуб «Стрелок» в районе бухты Лазурная, кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский и Уссурийск. Также площадкой для подготовки мужской сборной по вольной борьбе может стать спорткомплекс «Динамо» во Владивостоке.

Национальные сборные будут тренироваться во Владивостоке с 5 по 31 июля. Из Приморья атлеты сразу направятся в Токио.

А в августе приедут в регион паралимпийские команды, которые с 1 по 29 августа проведут заключительную подготовку и акклиматизацию к летней Паралимпиаде.

XXXII летние Олимпийские игры перенесены на год Международным олимпийским комитетом в связи с пандемией коронавируса, в этом году они пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. XVI летние Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены будут выступать под флагом и названием Олимпийского комитета России.

Как сообщало ИА REGNUM, отсутствие иностранных болельщиков на летних Олимпийских играх в Токио не помешает тенденции к восстановлению японской экономики после пандемии коронавируса. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.