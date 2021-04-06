Гавана, , 04:09 — REGNUM На Кубе за прошедшие сутки выявили 1066 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Сообщается, что за последнюю неделю в стране ежедневно выявляют более тысячи инфицированных. Всего с начала пандемии на Кубе подтвердили 80 610 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. За 5 апреля летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не фиксировалось.

По-прежнему основным эпицентром распространения инфекции является кубинская столица Гавана. При этом главный эпидемиолог республики Франциско Дюран отметил, что возросла заболеваемость COVID-19 среди молодых людей моложе 20 лет.