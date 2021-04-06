Москва, 6 апреля, 2021, 03:57 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства РФ, которое состоялось 10 марта, поручил принять меры по снижению цен на продукты питания на Дальнем Востоке до среднероссийских, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сат Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Супермаркет

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В подписанном главой государства документе правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов ДФО поручено до 1 июня 2021 года провести анализ уровня и динамики цен на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в регионах Дальнего Востока.

«И принять меры, направленные на сокращение разрыва по отношению к средним по России уровням в ценах на основные виды сельскохозяйственной продукции и продовольственные товары в Дальневосточном федеральном округе», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта назвал хроническую проблему, сдерживающую развитие Дальнего Востока, — это низкая бюджетная обеспеченность регионов.