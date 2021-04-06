Севастополь, 6 апреля, 2021, 03:55 — ИА Регнум. Арбитраж Севастополя истребовал «из чужого незаконного владения» шкиперские помещения в виде отдельного здания. Ответчиком в затяжном споре было ООО «Золотой Символ». Спорное имущество ранее было передано в хозяйственное ведение государственному унитарному предприятию Севастополя «Проект развития Балаклавы». Решение еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Балаклава. Крым

Здание площадью 197,3 кв. м было истребовано в пользу государственного унитарного предприятия. При этом судья Архипова встречное исковое заявление оставила без удовлетворения. ООО требовало признать отсутствующим право хозяйственного ведения.

По адресу спорного здания среди прочего числится яхт-клуб «Золотой символ».

Напомним, спор тянулся с декабря 2019 года. Он возник за нежилое здание шкиперских помещений со встроенными помещениями пищеблока на набережной Назукина, 1а.