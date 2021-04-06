Певек, Чукотский АО, , 04:01 — REGNUM Прибывший на Чукотку полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев 5 апреля ознакомился со строительством воздушных линий электропередачи Певек — Билибино и работой плавучей атомной теплоэлектростанции, посетил реконструируемый морской порт Певек, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт правительства РФ.

Читайте также: Полпред президента в ДФО Трутнев будет два дня работать на Чукотке

Строительство новой воздушной линии электропередачи, помимо своей основной задачи, обеспечения стабильного и качественного энергоснабжения, — ещё и важнейший шаг в обеспечении жителей Чукотки качественной связью. Проект предусматривает оптико-волоконную линию связи между двумя городами. Это особенно важно с учётом перспектив подключения Певека к трансарктическим проектам ВОЛС.

ПАТЭС начала работать в 2020 году. Станция предназначена для выработки электрической и тепловой энергии. Она состоит из плавучего энергетического блока (ПЭБ), береговой площадки с сооружениями, обеспечивающими выдачу электрической и тепловой энергии потребителям, а также гидротехнических сооружений, обеспечивающих безопасную стоянку ПЭБ в акватории.

Как отметил Юрий Трутнев, плавучая атомная электростанция — уникальный проект, не имеющий аналогов в мире, и Россия выступает пионером в его реализации.

В рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» проводится реконструкция первого и второго причалов морском порту Певек. Техническая готовность причалов составляет 61,2%.

Также обсуждались перспективы развития порта. В планах — строительство нового терминала порта Певек в акватории Чаунской губы и оснащение его портовым флотом для круглогодичной работы. Использование нового терминала планируется с 2026 года, общий объём перевалки составит около 2 млн т грузов в год и более 40 млн т за период реализации проекта (до 2059 года).

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев 5−6 апреля будет на Чукотке с рабочей поездкой.