Владивосток, 6 апреля, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России «Маршал Шапошников» 6 апреля впервые произвёл пуск крылатой ракеты «Калибр» из акватории Японского моря по наземной цели. Об этом сообщает пресс-служба ВМФ на сайте Минобороны РФ.

Фрегат «Маршал Шапошников»

«В расчётное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальность стрельбы по цели ракетой «Калибр» превысила одну тысячу километров.

Потенциально опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство было закрыто обеспечивающими ракетные стрельбы кораблями и морской авиацией ТОФ.

Как сообщало ИА REGNUM, во время финальной части заводских ходовых испытаний модернизированный фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» впервые осуществил пуск крылатой ракеты «Уран».