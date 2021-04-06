Лондон, , 03:43 — REGNUM Ряд карантинных мер, действующих в Великобритании из-за коронавируса будут ослаблены в рамках реализации второго этапа «дорожной карты» по снятию ограничений. Об этом сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон 5 апреля в ходе пресс-конференции.

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Глава правительства отметил, что ситуация позволяет реализовать ранее запланированный сценарий в полной мере. Согласно документу, на территории Англии с 12 апреля откроются непродовольственные магазины, салоны красоты, спортзалы и зоопарки. Предприятиям общепита разрешат обслуживать клиентов на открытом воздухе.

Кроме того, у жителей появится возможность выезжать за пределы своего региона с ночевкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Борис Джонсон объявил, что с 17 мая разрешить граждане Британии смогут вновь совершать турпоездки за границу.

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