Москва, , 03:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос целесообразности введения нового портового сбора за перевалку угля в портах Дальнего Востока, сообщает корреспонденту ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Кремля.

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Полученные от нового сбора средства предполагается направить на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 10 марта, предложил создать Фонд развития экологического туризма на Дальнем Востоке за счёт введения сбора на погрузку угля в портах ДФО. За погрузку угля в портах Дальнего Востока могут начать собирать 25 рублей за тонну.