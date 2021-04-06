Производитель вакцины от COVID-19 подал многомиллионный иск к строителям
Новосибирск, 6 апреля, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Арбитраж Новосибирской области 26 апреля 2021 года планирует рассмотреть крупный иск ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», которое является разработчиком второй в России вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона». Финансовый спор у госучреждения возник со строительным подрядчиком, с которым его связывало как минимум восемь контрактов, передаёт ИА REGNUM.
Иск от «Вектора» к ООО «Монолит» из Новосибирска подан 19 марта 2021 года. Дело приняла к производству судья Цыбина. В споре речь идёт «о взыскании 11 224 414,50 рубля», но детали пока неизвестны. Третьим лицом в дело пригласили ООО «СМУ 8 Групп».
Компания «Монолит» создана для специализированных строительных работ в ноябре 2008 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор — Андрей Токарев, владелец — Максим Филонов. ООО было поставщиком по более 130 государственным контрактам на общую сумму более 1,4 млрд рублей. С компанией-ответчиком «Вектор» связывают как минимум восемь контрактов на сумму более 36,1 млн рублей. Один из последних был подписан в августе 2019 года на сумму почти 20 млн рублей. Речь в нём шла о проведении капитального ремонта помещений и инженерных систем лабораторного корпуса №1.
Напомним, осенью 2019 года в лабораторном корпусе «Вектора» во время проведения ремонта произошел взрыв. ООО «СМУ 8 Групп» выступало субподрядчиков ремонтных работ. Вероятно, иск связан с этим инцидентом.