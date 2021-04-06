Пхеньян, , 03:40 — REGNUM Команда Северной Кореи не примет участия в летних Олимпийских играх Токио, чтобы не подвергать своих спортсменов угрозе заражения новым коронавирусом. Об этом 6 апреля сообщает агентство Yonhap.

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По его информации, решение не направлять северокорейскую команду в Токио в июле 2021 года было принято на прошедшей 25 марта в формате видеоконференции сессии Национального олимпийского комитета (НОК) КНДР.

Напомним, что на заседании НОК КНДР обсуждались связанные с проведением общественных спортивных мероприятий «практические вопросы» и необходимость «укрепления сотрудничества с международными спортивными организациями».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в КНДР состоялась сессия Национального олимпийского комитета.

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